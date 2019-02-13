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Импульсная рыболовная сеть. Фото Ecomare / Pam Lindeboom (Wikimedia)

Рыбакам ЕС придется отказаться от электролова

Европейский совет утвердил решение о полном запрете на траловый лов рыбы с применением импульсного тока. В январе 2018 г. против применения спорного вида промысла проголосовал Европарламент.

При этом виде лова создается электрическое поле ограниченного действия над морским дном. Таким образом облегчается добыча донных видов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, промысел с применением импульсного тока попал под пристальное внимание в 2017 г. Ряд неправительственных организаций отметил, что от 30% до 40% рыбацкого флота Нидерландов используют электролов – вместо допустимых 5%. Ограничение наложили в 2006 г. после того, как новый метод добычи разрешили в исследовательских целях, пишет портал Undercurrent News.

Между тем рыбаки королевства инвестировали миллионы евро в оснащение судов специальным оборудованием для электролова.

Ранее Европейский совет намеревался оставить ограничение в силе и обеспечить его выполнение. Это позволило бы нидерландскому флоту сохранить возможность применять электролов. Однако 8 февраля высший политический орган ЕС принял решение о полном запрете такого промысла. Ожидается, что мера вступит в силу с 1 января 2022 г.

По мнению французских экологов из неправительственной организации Bloom, Европейский совет слишком растянул срок полного введения запрета, что может нанести ущерб мелким рыбакам. Ряд групп в Европарламенте предлагают оставить электролов вне закона уже с 31 июля 2019 г.

Bloom также ожидает от Комиссии ЕС утверждения предложения от Генерального директората по морским делам в отношении Нидерландов. По мнению НПО, страну следует наказать за предоставление нелегальных лицензий более чем 80% своих «электротраулеров», пишет Dutch News.

По информации экологов, 70 из 84 лицензий получены неправомочно: изначальной целью было проведение научных исследований, а не коммерческий промысел.

Bloom сделала запрос в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) – о проведении расследования по законности предоставления субсидий Нидерландами своим «электроловам». Однако обращение экологов осталось без ответа.

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