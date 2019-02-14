14 февраля 2019 года

Ученые и экологи обсудили спасение морских зверей

Представители науки и эксперты WWF обсудили вопросы сохранения морских млекопитающих. Одной из тем дискуссии стали приловы и гибель зверей на различных рыбных промыслах.

Встреча прошла в стенах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, ученые и экологи наметили программу совместных действий.

Ключевой угрозой морским млекопитающим специалисты считают антропогенное воздействие на экосистемы в различных формах (рыболовство, добыча полезных ископаемых на шельфе, судоходство и т. д.). Участники встречи обсудили разработку научных рекомендаций по вопросам сохранения редких видов – путем установления специальных охранных зон и снижения антропогенного воздействия. Предполагается использовать собранные ВНИРО данные многолетнего мониторинга и исследований морских зверей.

Одной из важных тем стала также случайная гибель и прилов морских млекопитающих на различных рыбных промыслах. Участники встречи напомнили, что при активном участии рыбохозяйственной науки был установлен запрет на использование дрифтерных сетей на промысле тихоокеанских лососей. По мнению специалистов института, это сыграло важную роль в снижении смертности мормлеков и птиц.

«Существующее законодательство по морским млекопитающим несовершенно и имеет серьезные пробелы, – отметил научный руководительпрограммы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер. – Мы рады, что можем объединить наши усилия и вместе с учеными ВНИРО устранить эти пробелы, что, несомненно, положительно отразится на состоянии и благополучии морских млекопитающих на территории нашей страны».

«Позиция ВНИРО – максимальная открытость не только при обсуждении проблем сохранения популяций морских млекопитающих, но и при проведении исследований и экспедиций, – подчеркнул заместитель директора по научной работе института Вячеслав Бизиков. – Для получения достоверных научных данных нам необходимо выполнение большого объема работ и сотрудничество с WWF, другими организациями, включая волонтеров».

Fishnews