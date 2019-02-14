Для аукционов по квотам вышла новая методика
Минсельхоз утвердил новую методику определения количества и размера лотов для аукционов по закреплению долей квот вылова. Правила будут использоваться на торгах по новым объектам промысла или при снятии ограничений рыболовства.
Методика формирования количества и размера предметов аукциона (лотов) утверждена приказом Минсельхоза России от 25 октября 2018 г. № 478. Документ вступит в силу с 24 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.
При этом методика, утвержденная приказом от 8 сентября 2015 г. № 402, утратит силу. Выпускать новый документ потребовалось в связи с обширными изменениями, внесенными в законодательство о рыболовстве.
Методика будет использоваться в случаях, предусмотренных подпунктами «и» и «р» пункта 2 Правил проведения аукционов (утверждены постановлением правительства от 12 августа 2008 г. № 602). Это, первое, введение в промысел новых видов водных биоресурсов, которые предприятия раньше не добывали, или объектов в новых районах лова. И второе, снятие ограничений рыболовства – отмена запрета добычи в определенных районах отдельных видов ВБР, открытие рыболовства в определенных районах отдельных видов водных биоресурсов.
В методике приводятся различные формулы расчета количества и размера лотов для разных случаев. В частности, по квотам для работы в зоне действия международного договора или в случае если размер лота по крабам составит менее 500 тонн.
Приказ и методику смотрите в прикрепленном файле.
Fishnews