14 февраля 2019 года

Для аукционов по квотам вышла новая методика

Минсельхоз утвердил новую методику определения количества и размера лотов для аукционов по закреплению долей квот вылова. Правила будут использоваться на торгах по новым объектам промысла или при снятии ограничений рыболовства.

Методика формирования количества и размера предметов аукциона (лотов) утверждена приказом Минсельхоза России от 25 октября 2018 г. № 478. Документ вступит в силу с 24 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом методика, утвержденная приказом от 8 сентября 2015 г. № 402, утратит силу. Выпускать новый документ потребовалось в связи с обширными изменениями, внесенными в законодательство о рыболовстве.

Методика будет использоваться в случаях, предусмотренных подпунктами «и» и «р» пункта 2 Правил проведения аукционов (утверждены постановлением правительства от 12 августа 2008 г. № 602). Это, первое, введение в промысел новых видов водных биоресурсов, которые предприятия раньше не добывали, или объектов в новых районах лова. И второе, снятие ограничений рыболовства – отмена запрета добычи в определенных районах отдельных видов ВБР, открытие рыболовства в определенных районах отдельных видов водных биоресурсов.

В методике приводятся различные формулы расчета количества и размера лотов для разных случаев. В частности, по квотам для работы в зоне действия международного договора или в случае если размер лота по крабам составит менее 500 тонн.

Приказ и методику смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews