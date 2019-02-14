14 февраля 2019 года

Руководителя рыбозавода подозревают в налоговых махинациях

В отношении гендиректора рыбоперерабатывающего предприятия в Калининградской области возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что подозреваемый недоплатил в казну 16,8 млн рублей.

Основанием для уголовного дела послужили материалы проверки налоговой службы и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

По версии следствия, в 2015-2016 гг. предприниматель создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций и позднее включил эти сведения в налоговые декларации. Это позволило недоплатить НДС и налог на прибыль, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Калининградской области.

На предприятии, а также по месту жительства подозреваемого и бухгалтера фирмы проведены обыски. Принимаются меры к возмещению предполагаемого ущерба.

Fishnews