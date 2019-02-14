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Конференция научных экспертов стран, подписавших соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана, пройдет в Архангельске 12-13 апреля

Эксперты приарктических стран обсудят будущее промысла в регионе

Участие в научной конференции в развитие соглашения о предотвращении ННН-промысла в открытых водах Арктики, которая пройдет в начале апреля в Архангельске, уже подтвердили представители «арктической пятерки» и Китая.

Конференция научных экспертов стран, подписавших соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана, пройдет в Архангельске 12-13 апреля. Это первая встреча специалистов после утверждения этого документа. Ученые обсудят план совместных исследований состояния арктических запасов водных биоресурсов, а также стратегии регулирования рыболовства.

Участие в конференции уже подтвердили представители США, Канады, Исландии, Норвегии, Гренландии и КНР. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, планируется, что мероприятие соберет 100-150 человек. Большой интерес проявили международные неправительственные организации, в том числе представители WWF, Международной арктической программы, образованной фондом Пью и Фондом охраны океанов, а также представители бизнес-сообщества.

Организаторами встречи выступают Федеральное агентство по рыболовству и правительство Архангельской области. Регистрация участников открыта на официальном сайте мероприятия.

В рамках конференции запланированы презентации национальных программ исследований в Арктике и работа над проектом совместного плана по изучению района, который регулируется соглашением о предотвращении ННН-промысла. Кроме того, будут организованы круглые столы по вопросам подготовки кадров для обеспечения рыбохозяйственного комплекса в Арктике и строительства научно-исследовательских судов для экспедиций в полярных морях.

На конференции также планируется рассмотреть эскизы логотипа Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана.

Fishnews
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