18 февраля 2019 года

Танзания решила закрыть рынок для рыбы из Китая

Министерство животноводства и рыболовства Танзании заявило о запрете импорта китайской и вьетнамской рыбы. Это должно стать стимулом для национального рыболовства.

В Танзании ежегодно производится около 336,8 тыс. тонн рыбы общей стоимостью в 4 млрд долларов при внутреннем потреблении в 731 тыс. тонн. В этой связи ежемесячно в страну ввозится около 24 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов на сумму около 25 млн долларов из Китая, Вьетнама и стран бассейна Индийского океана, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на новостной портал Africa Feeds.

Министр животноводства и рыболовства страны Лухага Мпина (Luhaga Mpina) заявил, что правительство рассчитывает гарантировать поступление морских биоресурсов на внутренний рынок с помощью выработки мер по поддержке коммерческого промысла. Кроме того, министерство хочет организовать курсы для мелких рыбаков, с целью увеличения их производительности.

Стоит отметить, что большинство танзанийских рыбаков состоят в кооперативах и получают субсидию в размере 40% от стоимости покупки современных орудий лова, в том числе лодок.

При этом, по сообщению министерства, сардина из Таиланда, Кении и Мозамбика поступает на внутренний рынок нелегальным путем. Для борьбы с пиратами и незаконным промыслом правительство страны направляет в восточную часть Индийского океана свои патрули.

Fishnews