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Кутум относится к анадромным видам рыб

В Дагестане делят квоты по кутуму

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Дагестане рассмотрела вопросы организации прибрежного лова кутума в 2019 г. Ловить эту ценную рыбу на территории республики планируют 40 организаций.

На заседании 15 февраля комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб Дагестана обсудила организацию в регионе промысла кутума. В работе участвовали представители Западно-Каспийского филиала КаспНИРХ, налоговых органов, Росприроднадзора, Росрыболовства, УФАС, Пограничной службы и рыбохозяйственных предприятий.

Кутум относится к числу анадромных видов рыб, которые воспроизводятся в пресной воде, но впоследствии для нагула мигрируют в море. В этом году министерство природных ресурсов и экологии республики приняло 40 заявлений от пользователей рыбопромысловых участков, имеющих право на добычу кутума. В сумме они планируют освоить 118,2 тонны в рамках прибрежного рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе республиканского минсельхозпрода, при распределении объемов учитывалось освоение предприятиями ресурса в предыдущем году, а также наличие у компаний не только реализации, но и переработки рыбы.

В министерстве подчеркнули важность доведения до предприятий требований об отражении полного количества выловленной рыбы. Для этого региональные власти усиливают работу с Пограничной службой и Западно-Каспийским теруправлением Росрыболовства.

На заседании также обсуждался вопрос с недостаточным освоением объемов рыбодобывающими предприятиями в прошлом году – на уровне 60%. По словам зампредседателя правительства Дагестана – министра сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслима Абдулмуслимова, перед регионом стоит задача полного освоения выделенной квоты. «Будем принимать дополнительные радикальные меры в части регулирования добычи рыбы. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета безопасности РД. Мы должны подготовить конкретные предложения и выработать стратегию дальнейшей работы», – отметил он.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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