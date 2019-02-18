18 февраля 2019 года

Добыча артемии стала предметом уголовного дела

В Новосибирской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении группы, обвиняемой в незаконной добыче цист артемии. Ущерб государству оценивается на сумму около 22 млн рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области завершило предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биоресурсов и легализации имущества, полученного преступным путем.

«Злоумышленниками причинен ущерб государству в размере около 22 млн рублей», – сообщила Fishnews официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, директор коммерческого предприятия создала организованную группу, в которую вовлекла пятерых местных жителей в возрасте от 33 лет до 51 года. Участники преступной группы без соответствующих квот и разрешений выловили около 65 тонн цист артемии. Незаконно добытые биоресурсы сообщники доставляли в Новосибирск, где перерабатывали для дальнейшей реализации, в том числе за пределами РФ.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Кроме того, предполагаемый организатор незаконного бизнеса также обвиняется по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

Fishnews