18 февраля 2019 года

Липецкая область хочет развивать выращивание семги

Соглашение о строительстве в Липецкой области комплекса по выращиванию атлантического лосося подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Заявленная мощность производства – 5 тыс. тонн товарной рыбы в год.

Завод предполагается построить в селе Архангельское Елецкого района, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации. Инвестор вложит в строительство 6 млрд рублей. При производстве рыбы на этом предприятии предусмотрено использование установки замкнутого водоснабжения.

Fishnews