19 февраля 2019 года

КамчатНИРО оценил подходы лососей в 2018 году

Ученые Камчатского филиала ВНИРО оценили заполнение лососями нерестовых рек Камчатки в 2018 г. По результатам аэровизуальных работ количество горбуши на Западной Камчатке оценивается на экстравысоком уровне, на северо-востоке – высоком.

Сотрудники лаборатории динамики численности и совершенствования прогнозов лососевых рыб КамчатНИРО отчитались о результатах аэровизуальных съемок, проведенных в 2018 г. Исследования проводились в рамках мониторинговых работ при финансовой поддержке ассоциаций рыбопромышленных предприятий и компаний.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, обследования проходили в речных системах всех промысловых районов, находящихся в зоне ответственности КамчатНИРО. Всего было обследовано 55 бассейнов рек.

Горбуша и кета

По результатам аэровизуальных работ количество горбуши в реках Западной Камчатки оценивается на экстравысоком уровне. Предельная нагрузка на нерестилища отмечалась в реках Кихчик, Пымта, Коль и Воровская. Рыбы распределялись по всей речной системе, занимая все пригодные нерестовые площади. Значительная часть производителей была исключена из нереста (фиксировали большое количество агрегаций рыб). При осмотре скоплений сненки специалисты зарегистрировали много особей горбуши с невыметанной икрой. Помимо этого, на Западной Камчатке в отдельных реках наблюдали заход снулых, сильно ослабленных производителей кеты.

На северо-востоке Камчатки пропуск горбуши оценивается на высоком уровне, величина подходов соответствовала уровню урожайной генеративной линии горбуши.

Заполнение нерестилищ кеты – на уровне оптимальных значений. Наиболее продуктивными районами воспроизводства являлись юго-западный и северо-восточный районы.

Нерка

Численность нерки на нерестилищах в целом соответствует целевым ориентирам пропуска. Традиционно основу нерестовой численности нерки в Камчатском крае составляют стада рек Озерная, Камчатка и Палана. Здесь пропуск производителей, за исключением реки Камчатка, на высоком уровне. В реке Большая заполнение нерестилищ оценивается на уровне оптимальных значений. Относительно высокие подходы нерки отмечены в реках Олюторского района.

Кижуч

В связи с поздними подходами кижуча к побережью Камчатки учетные работы сдвинуты на две недели. Целевые мониторинговые работы специалисты начали в конце третей декады сентября с осмотра нерестилищ рек Юго-Восточной Камчатки (реки Жупанова, Авача, Паратунка).

На западном направлении авиаучетные работы проходили на участке от реки Голыгина до реки Ича. Численность производителей в обследованных реках оценивается на недостаточном уровне.

Целевые работы по учету производителей чавычи не проводились.

Fishnews