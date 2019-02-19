19 февраля 2019 года

Закон о любительской рыбалке добавил полномочий Минсельхозу

В положение о Минсельхозе планируется внести изменения в связи со вступлением в силу федерального закона о любительском рыболовстве. Ведомство будет заниматься согласованием особенностей рыбалки, предлагаемых регионами.

Напомним, что с 2020 г. вступит в силу федеральный закон о любительском рыболовстве.

Согласно новому закону, правила любительского рыболовства, в том числе его ограничения, устанавливаются бассейновыми правилами рыболовства (это уже есть сейчас).

Однако в случаях, определенных Правительством РФ, особенности любительской рыбалки будут устанавливаться на уровне регионов по согласованию с Минсельхозом.

Именно такие полномочия – по согласованию особенностей любительской рыбалки, в том числе ее ограничений, утверждаемых регионами, и предлагается закрепить за Министерством сельского хозяйства России.

Кроме того, за Минсельхозом планируется закрепить функции по утверждению порядка уведомления о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих добычу водных биоресурсов.

Fishnews