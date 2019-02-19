Черную икру пытались провезти под видом горбуши
В Иркутской области задержали водителя автомобиля, который перевозил около 2 тонн осетровой икры на сумму порядка 100 млн рублей по подложным накладным. Возбуждено уголовное дело.
«Крупнейшая за последние 20 лет в регионе партия икры была обнаружена и изъята сотрудниками госавтоинспекции в автомобиле-рефрижераторе, следовавшем из Читы в сторону Новосибирска», – сообщила Fishnews официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При проверке документов на контрольно-пропускном посту полиции в Слюдянском районе Приангарья водитель предоставил накладные на перевозку семи тонн горбуши. Однако вместо красной рыбы полицейские обнаружили более 100 полимерных контейнеров, в которых находилась расфасованная в пластиковые и стеклянные упаковки черная икра, а также замороженная рыба осетровых видов.
Исследования, проведенные Ангаро-Байкальским теруправлением Росрыболовства, подтвердили, что черная икра имеет натуральное происхождение. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ.
Fishnews