19 февраля 2019 года

Черную икру пытались провезти под видом горбуши

В Иркутской области задержали водителя автомобиля, который перевозил около 2 тонн осетровой икры на сумму порядка 100 млн рублей по подложным накладным. Возбуждено уголовное дело.

«Крупнейшая за последние 20 лет в регионе партия икры была обнаружена и изъята сотрудниками госавтоинспекции в автомобиле-рефрижераторе, следовавшем из Читы в сторону Новосибирска», – сообщила Fishnews официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При проверке документов на контрольно-пропускном посту полиции в Слюдянском районе Приангарья водитель предоставил накладные на перевозку семи тонн горбуши. Однако вместо красной рыбы полицейские обнаружили более 100 полимерных контейнеров, в которых находилась расфасованная в пластиковые и стеклянные упаковки черная икра, а также замороженная рыба осетровых видов.

Исследования, проведенные Ангаро-Байкальским теруправлением Росрыболовства, подтвердили, что черная икра имеет натуральное происхождение. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ.

Fishnews