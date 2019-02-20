20 февраля 2019 года

Австралия и Канада укрепляют сотрудничество в области рыболовства

Правительства австралийской Тасмании и канадской Новой Шотландии договорились сотрудничать в сферах рыболовства и аквакультуры. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в этих областях.

Подписи под документом поставили министр добывающей промышленности Тасмании Гай Барнетт и министр рыболовства и аквакультуры Новой Шотландии Кит Колуэлл. Как пишет издание The Examiner, стороны достигли договоренности в ходе визита канадской делегации в австралийский штат. Меморандум предусматривает обмен знаниями в области рыбного промысла и аквакультуры

Тасмания и Новая Шотландия планируют вместе развивать производство морепродуктов премиум-класса, а также повышать устойчивость рыбного промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Члены канадской делегации также побывали у тасманийских рыбаков, на аквафермах и познакомились с австралийскими стандартами качества в индустрии производства лангуста.

Fishnews