20 февраля 2019 года

Для НАО увеличили возможный вылов семги

Рыбакам Ненецкого автономного округа в 2019 г. разрешили добыть 17,7 тонны атлантического лосося, что на 7,5% больше показателя предыдущего года.

Ученый совет ВНИРО принял решение по объемам добычи анадромных видов рыб для Ненецкого автономного округа, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК. В округе добывают два вида анадромных – семгу и горбушу. В 2019 г. рыбаки НАО смогут выловить 17,7 тонны атлантического лосося и 11 тонн горбуши.

Рекомендованные объемы добычи семги и горбуши между окружными рыбаками-любителями и промышленниками будут распределены на заседании комиссии по анадромным. Она соберется в Нарьян-Маре весной, перед началом летнего лова. На заседании также утвердят сроки добычи.

Fishnews