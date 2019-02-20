20 февраля 2019 года

Наука отметила пользу «морских огородов»

Дополнительным эффектом работы марикультурных хозяйств в заливе Посьета в границах ООПТ стало увеличение численности гребешка и трепанга за пределами участков выращивания, рассказал представитель ТИНРО Виктор Дзизюров. По мнению ученого, естественным путем эти запасы восстановиться не могут.

Марикультурные хозяйства, расположенные в границах регионального памятника природы в заливе Посьета на юге Приморского края, выращивают главным образом морского гребешка и трепанга. Об этом напомнил заведующий отделом воспроизводства морских гидробионтов Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Виктор Дзизюров. По его мнению, работа марифермеров положительно сказывается на состоянии естественных популяций гидробионтов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Если посмотреть данные, которые мы получили в последние 5-10 лет, то можно констатировать, что популяции гребешка и трепанга в том районе находятся в депрессивном состоянии, их численность резко упала, – отметил ученый. – По сравнению с 30-ми годами их численность снизилась в 30-50 раз. До прежнего уровня эти популяции естественным путем никогда не восстановятся, необходимо искусственное воспроизводство».

По словам Виктора Дзизюрова, «морские огороды» в заливе Посьета способствуют восстановлению природных популяций гребешка и трепанга. «По нашим данным, вокруг хозяйств отмечается увеличение численности этих гидробионтов в периферийной части, то есть за пределами участков марикультуры, – подчеркнул специалист. – Это объясняется повышенным содержанием личинок, зоной покоя и так далее».

Fishnews