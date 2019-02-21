21 февраля 2019 года

На Ямале изъяли муксуна на 5 миллионов

В Ямало-Ненецком автономном округе полицейские и рыбоохрана изъяли крупную партию муксуна, сумма ущерба превысила 5 млн рублей. Запрещенную к вылову ценную рыбу нашли у жителей села Харсаим.

Возле дома на улице Полярной участники рейда обнаружили снегоход с мотосанями, в которых находилась рыба. Инспекторы насчитали 1 241 особь муксуна и 4 нельмы, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

У другого дома на той же улице правоохранители и сотрудники рыбоохраны нашли автомобиль УАЗ с груженными муксуном санями. На этот раз «уловом» стали 217 рыбин.

Сумму ущерба, причиненного государству незаконным выловом, оценили в 5,35 млн рублей. Вся рыба изъята, материалы направлены для возбуждения уголовных дел, проводится доследственная проверка.

Напомним, что в округе действует полный запрет на промышленный вылов муксуна и нельмы.

Fishnews