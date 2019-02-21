21 февраля 2019 года

В Петрозаводске презентовали проект ГИС «Рыбоохрана»

Информационная система «Рыбоохрана» автоматизирует получение профильной информации. В единую базу занесут сведения о правонарушениях, результатах рыбоохранных рейдов и проверок предприятий.

Участникам межрегионального совещания по вопросам воспроизводства рыбных запасов в Петрозаводске презентовали проект информационной системы «Рыбоохрана», сообщили Fishnews в пресс-службе ФГБУ «Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биоресурсов и акклиматизации» (ЦУРЭН). На совещании, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник, присутствовали представители ФАР, его территориальных управлений, подведомственных учреждений, власти регионов.

Как отметили в пресс-службе Росрыболовства, разработка ГИС «Рыбоохрана» идет полным ходом в соответствии с поручением заместителя министра сельского хозяйства – руководителя ФАР Ильи Шестакова. Система позволит обеспечить межведомственное электронное взаимодействие в рамках «Электронного правительства». Она станет отдельным модулем в созданной ЦУРЭН единой электронной базе данных по согласованию хозяйственной деятельности и компенсационных мероприятий.

«В аналитической работе, помимо собственных данных Росрыболовства, будет использоваться информация от взаимодействующих органов, включая данные спутникового зондирования Земли, – отметил начальник ЦУРЭН Александр Хатунцов. – Доступ к ГИС «Рыбоохрана» планируется обеспечить как со стационарных средств вычислительной техники, так и с использованием мобильных приложений для мобильных планшетов и смартфонов; как при наличии, так и при отсутствии доступа к сети Интернет».

Наполнять систему информацией, с одной стороны, будут должностные лица Росрыболовства, его территориальных органов и подведомственных учреждений; с другой – будет использована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В качестве пилотного проекта ГИС «Рыбоохрана» будет внедрена в Московско-Окском, Северо-Западном и Баренцево-Беломорском теруправлениях Росрыболовства, а затем и по всей территории России.

Fishnews