21 февраля 2019 года

Определены правила создания морских портов

Правительство России утвердило правила подготовки и принятия решений о создании морских портов. Инициировать этот процесс могут федеральные, региональные и муниципальные органы власти, а также юридические и физические лица.

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 № 157 «Об утверждении Правил подготовки и принятия решения о создании морского порта» опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ принят в развитие изменений, внесенных в 2017 г. в федеральный закон «О морских портах в РФ…», сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно правилам, морские порты создаются на основании Схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта.

Когда можно создать морской порт? Для этого необходима совокупность четырех условий. Первое – запланировано строительство объектов инфраструктуры порта, вместе образующих как минимум два морских терминала. Второе – удаленность объектов портовой инфраструктуры от ближайшего порта должна составлять не менее 300 км; доступность этих объектов от ближайшего морского порта для автотранспортных средств затруднена. Третье – проектный грузооборот планируемых к строительству объектов инфраструктуры должен составлять не менее 5 млн тонн в год. Четвертое – планируемая продолжительность функционирования объектов инфраструктуры должна составлять не менее 25 лет.

Исключение сделано для районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, а также для инициатив, в отношении которых Правительственная комиссия по транспорту вынесла положительное решение о целесообразности создания морского порта. В этих случаях обязательным является только четвертое условие.

Кто может выступить инициатором создания морского порта? Федеральные органы исполнительной власти, региональное правительство, органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица, имеющие проекты по строительству инфраструктурных объектов морского порта.

Предложение о создании морского порта следует направить в Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Какие документы необходимо приложить к предложению о создании морского порта?

Во-первых, сведения об инициаторе создания морского порта. Для органов власти и юрлиц: полное и (если есть) сокращенное наименование, адрес, электронная почта. Для физлиц: ФИО, адрес, электронная почта.

Во-вторых (только для ИП или юрлица), копия свидетельства о государственной регистрации.

В-третьих, информация, подтверждающая соответствие сведений о морском порте и планируемых к строительству морских терминалов сведениям, определенным в текстовой части Схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта.

В-четвертых, сведения о согласовании Росморречфлотом ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство объектов инфраструктуры морского порта.

В-пятых, карту-схему, отображающую планируемое расположение морского порта на местности.

В-шестых, обоснование целесообразности создания морского порта с учетом соответствия перечисленным условиям.

В-седьмых, сведения об источниках финансирования строительства объектов инфраструктуры морского порта. Если предполагается создание в порту пункта пропуска через госграницу – сведения об источниках финансирования такого объекта.

Как проходит дальнейшее согласование? Решение о целесообразности создания морского порта принимает Росморречфлот после проверки документов, приложенных к предложению о создании порта. Срок проверки – не более 15 рабочих дней.

В случае некомплектности представленных материалов Росморречфлот принимает решение об отказе в их рассмотрении. В случае несоответствия предложения о создании порта перечисленным выше критериям, федеральное агентство принимает решение о нецелесообразности создания морского порта. В обоих случаях обоснованное решение должно быть направлено инициатору в течение 3 рабочих дней.

В случае положительного решения, Росморречфлот в срок не позднее 3 рабочих дней передает заключение в Минтранс. В свою очередь Министерство транспорта в течение 10 рабочих дней должен подготовить проект соответствующего акта Правительства РФ и направить его на согласование в Минэкономразвития, Минфин и высший исполнительный орган госвласти региона, на территории которого предполагается создать порт. После согласования проект акта вносится Минтрансом в правительство. Согласно статье 6 закона «О морских портах…», решение о создании морского порта принимается правительством.

Fishnews