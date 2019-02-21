21 февраля 2019 года

Глава ДВТУ: Судовладельцы стали внимательнее подходить к ремонту

Выявление нарушений в случае ремонта судов за рубежом подвигло владельцев исправлять ситуацию, отметил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

На протяжении последних четырех-пяти лет постконтроль выявлял значительное количество судов, которые проходили ремонт за границей, но не декларировали его, рассказал руководитель ДВТУ Юрий Ладыгин на пресс-конференции 21 февраля.

В результате удалось взыскать огромные суммы. Более того, это подвигло владельцев судов исправлять ситуацию. В прошлом, позапрошлом году многие из компаний, признав свою ошибку, заплатили более миллиарда рублей таможенных платежей, сообщил Fishnews глава управления.

«Новый кодекс говорит так: если раньше мы определяли штрафные санкции, платежи только с добавленной стоимости ремонта, то теперь речь идет вообще о стоимости судна», – обратил внимание Юрий Ладыгин.

Это, по его мнению, также должно дисциплинировать рыбацкое сообщество и нормализовать ситуацию. При этом руководитель ДВТУ подчеркнул, что ведомство не сторонник закручивания гаек и готово к нормальному сотрудничеству с рыбаками. Тема ремонта неоднократно обсуждалась на встречах с представителями бизнеса, напомнил он.

На вопросы журналистов в рамках коллегии ДВТУ также ответил новый куратор управления, замруководителя ФТС Александр Попов.

Fishnews