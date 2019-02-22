22 февраля 2019 года

Закон о браконьерском флоте прошел Госдуму

Депутаты приняли в третьем чтении закон, позволяющий оперативнее продавать конфискованные за незаконный промысел суда. Это должно уберечь федеральный бюджет от трат на содержание такого флота.

Закон рассматривали на пленарном заседании 21 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки вносятся в ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Согласно предлагаемым изменениям, конфискованные за незаконную добычу водных биоресурсов суда не нужно будет приватизировать. Такой флот можно будет выставлять на продажу в соответствии с положением о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства. Если покупателей не найдется, суда будут уничтожать или утилизировать.

Согласно последней редакции документа, под действие нового закона не попадут суда, которые обращены в собственность государства и в отношении которых уже проводится одна из процедур продажи.

Теперь закон ожидает одобрения Совета Федерации, затем документ отправится на подпись президенту.

Fishnews