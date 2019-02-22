22 февраля 2019 года

Воды Северного Кавказа ждут новоселов

Более 133 млн экземпляров молоди частиковой рыбы и свыше 240 тыс. штук молоди осетровых планируется выпустить на Северном Кавказе в нынешнем году. «Заселения» проведут в рамках госзадания и компенсационных мероприятий.

По государственному заданию в Волжско-Каспийский бассейн выпустят 132,8 млн экземпляров частиковых видов и 200 тыс. экземпляров осетровых, сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства. «Заселять» молодь будут в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Выпусками займутся Терско-Каспийский и Северо-Кавказский филиалы Главрыбвода.

Зарыбления проведут и предприятия, негативно влияющие на водные биоресурсы и среду их обитания. В этом году в воды Северного Кавказа отправятся «компенсационные» 280 тыс. особей частиковой рыбы, более 40 тыс. экземпляров осетровых и свыше 340 тысяч – лососевых. Выпуски будут осуществлять, в частности, ГКУ «Дагводсервис», ФГБУ «Минмелиоводхоз Республики Дагестан», ПАО «РусГидро».

Fishnews