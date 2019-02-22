22 февраля 2019 года

Таможни Дальнего Востока перестраиваются

Мероприятия по реформированию таможенных органов, подчиненных ДВТУ, начались в 2018 г. Предполагается, что к концу 2020 г. дальневосточные таможни разделятся на три категории по своему функционалу.

Это таможни фактического контроля; Дальневосточная электронная таможня с Дальневосточным центром электронного декларирования (ЦЭД) в своей структуре; полнофункциональная Владивостокская таможня с подчиненным ей Владивостокским таможенным постом (ЦЭД), которая будет проводить и декларирование, и фактический контроль товаров. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В рамках реформы проходили мероприятия по концентрации декларирования товаров, перевозимых морским транспортом, во Владивостокском таможенном посту (ЦЭД) Владивостокской таможни. В течение 2018 г. Владивостокский таможенный пост (ЦЭД) Владивостокской таможни и Приамурский таможенный пост (ЦЭД) Хабаровской таможни оформили 64% от всего декларационного массива по ДВТУ, а в декабре этот показатель достиг 77%.

Fishnews