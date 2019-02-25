25 февраля 2019 года

«Крабовый дрейф» завершила береговая охрана

Пограничники Приморского края задержали южнокорейское судно, на борту которого обнаружили 2,6 тонны краба-стригуна красного без документов. По версии капитана, судно из-за отказавшего двигателя принесли в российские воды течения.

Нарушителя поймал в исключительной экономической зоне РФ пограничный сторожевой корабль «Приморье». На рыболовное судно «Донг Джин Хо» (флаг Республики Корея, экипаж 11 человек) высадилась осмотровая группа.

Она обнаружила чаны с крабом, оснащенные системой аэрации, свыше 290 крабовых ловушек, часть из которых была подготовлена для промысла, и 1 тонну замороженной скумбрии для наживы. Всего пограничники насчитали более 6800 особей глубоководного краба.

Каких-либо документов на промысел в российских водах предоставлено не было, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В отношении капитана возбудили административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в исключительной экономзоне России). Судно доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

О задержании пишут и СМИ Республики Корея. Они отмечают, со ссылкой на генеральное консульство республики во Владивостоке, что члены экипажа чувствуют себя нормально.

Также пресса приводит версию капитана «Донг Джин Хо» господина Тхака. Он заявил, что добывал краба в корейско-японском районе совместного промысла на банке Ямато. Однако из-за внезапной поломки двигателя судно оказалось во власти морских течений и было задержано российскими пограничниками, утверждает капитан.

Fishnews