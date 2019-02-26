26 февраля 2019 года

Пограничники Приморья успешно «шерстят» браконьеров

Иностранец, торговавший в Находке незаконным уловом, приговорен к штрафу на сумму более в 570 тыс. рублей. Тем временем пограничники Приморского края задержали новые партии браконьерского краба – в общей сложности около полутонны.

Решение по делу о скупке, переработке и торговле незаконно добытыми водными биоресурсами вынес Находкинский городской суд. Иностранного гражданина признали виновным по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, мужчину задержали в конце прошлого года в Находке, нелегальный цех располагался на территории частного домовладения. Было изъято более 3,45 тонны водных биоресурсов рыночной стоимостью почти 6 млн рублей.

А за минувшие выходные пограничники региона изъяли около полутонны незаконно добытого краба. Так, в бухте Лазурная вблизи Владивостока на катерной стоянке два россиянина варили краба-стригуна опилио прямо на борту маломерного судна. Правоохранители услышали стандартную историю: купили у неизвестных для личного потребления. У одного из задержанных нашли также 2 г растительного вещества – предположительно, гашишного масла.

Еще одно задержание сотрудники погранслужбы провели в бухте Лесная в Находке. В автомобиле Тoyota Hilux обнаружили свыше 460 крабов-стригунов опилио и 45 – камчатских. Водитель якобы ничего не знал о грузе, который попросили перевезти, пассажир отказался рассказать, где взял ценный биоресурс.

В обоих случаях возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Fishnews