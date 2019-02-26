26 февраля 2019 года

Российские ученые провели наблюдения за клыкачом

На поисковом промысле антарктического клыкача в качестве международных научных наблюдателей работали специалисты АтлантНИРО. Они отчитались о сезоне 2018-2019 гг.

Сотрудники Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО) Максим Дубищук и Андрей Сафронов работали в подрайонах 88.1 и 88.2 (моря Росса и Амундсена) на южнокорейских судах-ярусоловах Kostar и Kingstar.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе научного учреждения, промысловый сезон 2018-2019 гг. характеризовался сложными ледовыми условиями, однако специалисты выполнили необходимые научные наблюдения. В частности, они собрали данные и пробы по биологии антарктического клыкача и рыбам прилова, провели метеонаблюдения, изучали поведенческие реакции птиц и млекопитающих на орудия лова (при их постановке и выборке), определяли видовой и количественный состав организмов-индикаторов уязвимых морских экосистем. Особое внимание отечественные ученые уделили выполнению программы по мечению клыкача.

Всего российские и корейские специалисты (один национальный и один международный наблюдатель на каждом судне) выполнили 4668 биологических анализов и промеров рыб, собрали 1343 пробы отолитов для определения возраста, пометили и выпустили 298 особей антарктического клыкача.

Fishnews