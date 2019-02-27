27 февраля 2019 года

За «краснокнижные» виды добавят срок

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за незаконную добычу и оборот особо ценных видов диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу.

Проект изменений в статью 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» внесен в Госдуму правительством 26 февраля.

Документ предусматривает увеличение максимальных сроков наказания в виде принудительных работ или лишения свободы за браконьерство до четырех лет вместо нынешних трех. Как сообщает корреспондент Fishnews, за незаконную торговлю редкими дикими животными и водными биоресурсами, их частями и дериватами сроки также вырастут - до пяти лет вместо нынешних четырех.

По замыслу разработчиков, новая редакция законопроекта позволит более строго карать браконьеров, использующих служебное положение, даже если они не относятся к должностным лицам, а являются, к примеру, работниками заповедников, заказников, научных организаций или охотничьих хозяйств. После принятия закона они могут лишиться свободы на шесть лет, а за незаконный оборот «краснокнижных» объектов животного мира - на семь лет.

Законопроект также вводит дополнительные санкции за совершение таких преступлений группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. В этом случае браконьеры рискуют провести за решеткой от пяти до восьми лет.

Fishnews