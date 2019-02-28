28 февраля 2019 года

В Приморье может появиться верфь для добытчиков краба

Руководитель компании «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов рассказал о планах по строительству краболовных судов в Приморском крае – для этого в регионе предполагается создать специальную верфь. Поддержку проекту обещал губернатор Олег Кожемяко.

Возвести верфь в Приморье «Маг-Си Интернешнл» собирается совместно с Даляньским судостроительным заводом (DSIC). По словам Михаила Котова, сейчас подбирается площадка, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«Мы достраиваем в Китае современный краболов, который в июле будет представлен российским рыбакам. Судно «под ключ», его стоимость не будет превышать 15 млн долларов, что в два раза дешевле российских цен. Эти краболовы мы намерены также строить в Приморье», – рассказал Михаил Котов на встрече с губернатором.

Олег Кожемяко подчеркнул, что такие проекты будут поддержаны администрацией Приморского края.

«Мы готовы предоставить преференции, связанные с налоговой базой, чтобы на первом этапе вы не обременяли себя дополнительными расходами», – заявил глава региона.

Fishnews