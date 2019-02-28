28 февраля 2019 года

Охотское теруправление попалось на нарушениях

Нарушения антикоррупционного законодательства в Охотском территориальном управлении Росрыболовства выявила областная прокуратура. К 8 служащим ТУ применили меры дисциплинарной ответственности.

В результате проверки «выявлены факты представления гражданскими служащими недостоверных и неполных сведений о полученных доходах как по основному месту работы, так и из иных источников, о наличии счетов в банковских учреждениях, случаи неуведомления работодателя о намерении заниматься иной оплачиваемой деятельностью», – рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Кроме того, надзорное ведомство пресекло практику организации и проведения закупок в условиях конфликта интересов у госслужащего и его супруги, состоящей на руководящей должности в коммерческой организации, которая участвовала в закупочной деятельности теруправления.

По данным региональной прокуратуры, при проведении одной из закупок компании создали преимущества для участия в торгах (отклонено большинство заявок, предложивших продукцию КНР), контракт был заключен в нарушение требований закона (не представлено повышенное обеспечение контракта). Кроме того, допущено фактическое изменение условий контракта и поставлен товар нероссийского производства, что прямо запрещено постановлением правительства, обратили внимание в ведомстве.

В адрес руководителя теруправления было вынесено представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений закона, к 8 служащим ТУ применили меры дисциплинарной ответственности, включая предупреждение о неполном должностном соответствии.

Fishnews