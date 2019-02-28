28 февраля 2019 года

Ведомства расписали алгоритм работы в «Меркурии» для аквакультуры

Порядок действий по регистрации выпуска молоди в системе «Меркурий» опубликован на сайте Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства. Гашение ветеринарно-сопроводительных документов должно производиться на основании акта выпуска.

Алгоритм учета выпуска молоди во ФГИС «Меркурий» определили на видеоконференции с территориальными управлениями под председательством замруководителя Росрыболовства, сообщается на сайте СКТУ.

По информации теруправления, представитель Россельхознадзора определил этот алгоритм следующим образом:

Во-первых, место выпуска молоди водных биоресурсов и объектов пастбищной аквакультуры (водный объект) регистрируется в «Меркурии» как одна из площадок, сообщает корреспондент Fishnews.

Во-вторых, в «Меркурии» оформляется транзакция на перемещение партии молоди водных биоресурсов и объектов аквакультуры к месту их выпуска.

В-третьих, на основании акта выпуска производится гашение ветеринарных сопроводительных документов. Данные о количестве и виде выпущенной рыбоводной продукции фиксируются в «Меркурии».

В случае если место выпуска используется несколькими рыбоводными предприятиями, каждое предприятие использует его как свою площадку, регистрируясь на ней. Количество предприятий на одной площадке не ограничивается. Регистрация площадок осуществляется территориальными управлениями Россельхознадзора или ветеринарными службами регионов.

Fishnews

