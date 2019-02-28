28 февраля 2019 года

Южная Корея поставила рыбный рекорд

Производство рыбы и морепродуктов в Республике Корея за прошедший год увеличилось на 1,8% – до 3,791 млн тонн, это лучший результат с момента начала ведения статистики в 1970 г. Наибольший рост зафиксирован в океаническом рыболовстве.

Данные обнародовало Национальное управление статистики. По его информации, океанический промысел принес Южной Корее 493 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (+10,6% к результату 2017 г.). Рост обеспечило увеличение добычи полосатого, большеглазого и желтоперого тунца, а также сайры. Полосатый тунец вообще оказался самым продуктивным объектом океанического лова – его поймали 267 тыс. тонн.

Уловы «прибрежки» тоже выросли – на 9,2%, до 1,013 млн тонн, отмечают СМИ республики. Это обусловлено увеличением популяций скумбрии и ставриды, росту запасов помог запрет на добычу этих видов крупнотоннажным флотом. Больше всего суда прибрежного лова освоили скумбрии (216 тыс. тонн) и анчоуса (189 тыс. тонн).

В то же время на 2,8% – до 2,316 млн тонн – уменьшились урожаи аквакультуры. Это крупнейшее направление в рыбном хозяйстве страны, почти 60% южнокорейских рыбы и морепродуктов выращиваются, сообщает корреспондент Fishnews. Падение показателей главным образом вызвано снижением потребительских цен на ложного палтуса и морскую капусту, которое повлекло сокращение объемов их производства. Также на рыбоводство республики повлияли тайфуны и высокая температура. Больше всего вырастили ламинарии (573 тыс. тонн), порфиры, больше известной как ким (568 тыс. тонн), водоросли миёк (516 тыс. тонн) и устриц (303 тыс. тонн).

Кроме того, на 2,9% сократился вылов на внутренних водоемах – до 35 тыс. тонн.

Из регионов пальму первенства держит провинция Чолла-Намдо, добывшая и вырастившая в общей сложности 1,842 млн тонн гидробионтов, ее доля составляет 55,9% от общекорейской. Затем следуют провинция Кёнсан-Намдо (590 тыс. тонн), город Пусан (328 тыс. тонн) и Чхунчхон-Намдо (146 тыс. тонн).

Стоимость произведенных рыбы и морепродуктов также достигла рекордных значений. В прошлом году она достигла 8,642 трлн вон (более 7,7 млрд долларов), что на 0,9% больше, чем в 2017 г. Сокращение наблюдается только по аквакультуре – на 2,7%, по остальным направлениям показатели выросли – на 3% для прибрежного рыболовства, на 2,6 – для рыболовства и на 0,5% - для внутреннего.

Fishnews