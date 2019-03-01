01 марта 2019 года

Россия и Украина пришли к «рыбному» консенсусу

Размеры квот добычи водных биоресурсов в Азовском море, установленные на 2019 г. для России и Украины, отвечают интересам обеих стран, подчеркнули в Росрыболовстве.

Протокол 30-й сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, фактически сорванной в октябре 2018 г., обе стороны подписали только в феврале. «Договоренности, закрепленные в протоколе, достигнуты в интересах обоих государств. В основе определения лимитов вылова общих объектов промысла лежит научная оценка состояния запасов, так как стороны по обоюдному согласию приоритетом обозначили сохранение ресурсов Азовского моря», – сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По информации ведомства, согласованные общие лимиты добычи для обеих стран по хамсе утверждены в размере 50 тыс. тонн, тюльке – 60 тыс. тонн, бычкам – 15 тыс. тонн, сельди черноморско-азовской проходной – 320 тонн, пиленгасу – 520 тонн и тарани – 550 тонн.

При этом промысел хамсы, тюльки и пиленгаса ведется без разделения на национальные квоты. Страны обмениваются информацией об объемах добытой рыбы, чтобы не превысить общебассейновый лимит. При освоении 95% общей квоты вылов прекращается, а использование остатка определяется двусторонней рабочей группой по охране и контролю изъятия водных биоресурсов в Азовском море.

По другим объектам промысла квоты распределены между Россией и Украиной и в этом году составляют для бычка 6 тыс. тонн и 9 тыс. тонн соответственно, сельди – 256 тонн и 64 тонны, тарани – 440 тонн и 110 тонн. В Росрыболовстве особо отметили, что у российских пользователей бычок традиционно не востребован в таком объеме, как у украинских. «Большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, это не является новаций в документе», – заявили в пресс-службе.

На сессии стороны смогли договориться об ограничении количества судов и орудий лова на промысле хамсы – в связи со снижением ее запаса – и увеличении тралов на промысле тюльки. Если ранее на этих объектах работали 12 и 10 тралов, то сейчас эта пропорция выглядит как 4 судна - для хамсы и 18 судов - для тюльки.

В протоколе 30-й сессии также сохранен пункт о передаче рыбаков при задержании судна. По мнению российской стороны, эта договоренность была нарушена в случае с СЧС «Норд», который украинские пограничники задержали и сопроводили в порт Бердянск. «В то время как должны были провести все необходимые процедуры по фиксации нарушений на судне и направить судно с рыбаками в Керчь, откуда «Норд» ранее и вышел на промысел», – подчеркнули в Росрыболовстве.

Fishnews