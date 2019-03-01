Новости
Хамса – один из основных объектов промысла в Азовском море. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Россия и Украина пришли к «рыбному» консенсусу

Размеры квот добычи водных биоресурсов в Азовском море, установленные на 2019 г. для России и Украины, отвечают интересам обеих стран, подчеркнули в Росрыболовстве.

Протокол 30-й сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, фактически сорванной в октябре 2018 г., обе стороны подписали только в феврале. «Договоренности, закрепленные в протоколе, достигнуты в интересах обоих государств. В основе определения лимитов вылова общих объектов промысла лежит научная оценка состояния запасов, так как стороны по обоюдному согласию приоритетом обозначили сохранение ресурсов Азовского моря», – сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По информации ведомства, согласованные общие лимиты добычи для обеих стран по хамсе утверждены в размере 50 тыс. тонн, тюльке – 60 тыс. тонн, бычкам – 15 тыс. тонн, сельди черноморско-азовской проходной – 320 тонн, пиленгасу – 520 тонн и тарани – 550 тонн.

При этом промысел хамсы, тюльки и пиленгаса ведется без разделения на национальные квоты. Страны обмениваются информацией об объемах добытой рыбы, чтобы не превысить общебассейновый лимит. При освоении 95% общей квоты вылов прекращается, а использование остатка определяется двусторонней рабочей группой по охране и контролю изъятия водных биоресурсов в Азовском море.

По другим объектам промысла квоты распределены между Россией и Украиной и в этом году составляют для бычка 6 тыс. тонн и 9 тыс. тонн соответственно, сельди – 256 тонн и 64 тонны, тарани – 440 тонн и 110 тонн. В Росрыболовстве особо отметили, что у российских пользователей бычок традиционно не востребован в таком объеме, как у украинских. «Большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, это не является новаций в документе», – заявили в пресс-службе.

На сессии стороны смогли договориться об ограничении количества судов и орудий лова на промысле хамсы – в связи со снижением ее запаса – и увеличении тралов на промысле тюльки. Если ранее на этих объектах работали 12 и 10 тралов, то сейчас эта пропорция выглядит как 4 судна - для хамсы и 18 судов - для тюльки.

В протоколе 30-й сессии также сохранен пункт о передаче рыбаков при задержании судна. По мнению российской стороны, эта договоренность была нарушена в случае с СЧС «Норд», который украинские пограничники задержали и сопроводили в порт Бердянск. «В то время как должны были провести все необходимые процедуры по фиксации нарушений на судне и направить судно с рыбаками в Керчь, откуда «Норд» ранее и вышел на промысел», – подчеркнули в Росрыболовстве.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.