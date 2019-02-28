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Лов рыбы в Азовском море. Фото с сайта golos.ua

Украина и Россия смогли поделить азовскую рыбу

Киев предполагает отказаться от попыток продать сейнер «Норд», возможно, судно передадут учебным заведениям. Тем временем Россия и Украина подписали протокол о квотах добычи водных биоресурсов в Азовском море на 2019 г.

«Норду» поищут новое применение

Ранее Украина трижды безуспешно пыталась продать «Норд». «Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества, Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях», – цитирует НТВ заявление украинского Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По квотам – договорились

Тем временем Государственное агентство рыбного хозяйства Украины рассказало, что совместно с российской стороной подписан протокол о квотах добычи водных биоресурсов в Азовском море на 2019 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, судьба лимитов оставалась неопределенной после того, как в октябре 2018 г. лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров сорвал заседание российско-украинской комиссии по рыболовству в Азовском море, проходившее в Киеве. После чего Украина запретила въезд на свою территорию трем членам делегации РФ в комиссии, в том числе главе делегации, руководителю Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорю Рулеву. Только теперь правовую неопределенность удалось преодолеть.

«После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти было решено направить протокол на подпись российской стороне по дипломатическим каналам», – отметил председатель украинского Госрыбагентства Ярослав Белов.

По его словам, протокол предоставляет ряд преимуществ Украине. «Одно из них - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ, - заявил Ярослав Белов. - Кроме того, протоколом оговорены вопросы передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности».

По данным Госрыбагентства, в 2018 г. Украина освоила в Азовском море 21,3 тыс. тонн водных биоресурсов. Промысел вели 90 субъектов хозяйствования, в которых трудились в общей сложности свыше 3,67 тыс. сотрудников. Примерно столько же человек занималась переработкой уловов. Для вылова украинские рыбаки использовали 811 судов.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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