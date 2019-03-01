01 марта 2019 года

Таможня декларирует по-новому

Сейчас 95% таможенных деклараций на товары на Дальнем Востоке оформляет в электронном виде один специальный центр. О преимуществах такого концентрирования узнал корреспондент Fishnews.

Напомним, предполагается, что к концу 2020 г. дальневосточные таможни разделятся на три категории по своему функционалу: таможни фактического контроля; Дальневосточная электронная таможня с Дальневосточным центром электронного декларирования (ЦЭД) в своей структуре; полнофункциональная Владивостокская таможня с подчиненным ей Владивостокским таможенным постом — центром электронного декларирования (ВТП ЦЭД), которая будет проводить и декларирование, и фактический контроль товаров.

В рамках пресс-тура в этом центре корреспондент Fishnews на месте посмотрел, как работает реформированная таможня. Начальник Владивостокской таможни Олег Ануфриев отметил, что для участников внешнеторговой деятельности вход в ВТП ЦЭД закрыт, поскольку метод электронного декларирования не предусматривает личного контакта инспектора и декларанта. На случай, когда в ходе процедуры оформления возникают какие-то вопросы, алгоритм используемой программы предусматривает возможность обратной связи без личной встречи.

Как рассказал Олег Ануфриев, ВТП ЦЭД был создан в 2011 г., в то время его штат предусматривал 14 сотрудников, в год через центр проходило порядка 2 тыс. таможенных деклараций (что незначительно в общем потоке). В 2017 г. Владивостокская таможня была выбрана в качестве экспериментальной площадки на Дальнем Востоке по концентрации декларирования. После этого помещение ВТП ЦЭД капитально отремонтировали. «Мы создали инспекторам комфортные условия, обеспечили их самой современной техникой, которая есть в распоряжении ФТС», - отметил начальник таможни. К декабрю 2018 г. штат сотрудников ВТП ЦЭД был расширен до 177 человек.

«Со второй половины 2017 года концепция концентрирования декларирования активно реализуется, - подчеркнул Олег Ануфриев. - Если по итогам второго квартала 2017 года декларационный массив составлял около 1 тыс. деклараций, то сейчас по итогам работы за 2018 год массив составил 177 тыс. деклараций. Виден колоссальный рост».

По словам Олега Ануфриева, сама концентрация декларирования происходит в два этапа. На первом в ВТП ЦЭД концентрировался массив деклараций, оформляемых в регионе деятельности непосредственно самой Владивостокской таможни. Так, в августе 2018 г. около 91% декларационного массива Владивостокской таможни уже оформлялось в ЦЭД. С началом 2019 г. таможенники приступили ко второму этапу концентрации - когда в центр стали направлять товарные декларации со всего Дальнего Востока.

Начальник ВТП ЦЭД Алексей Дульянинов обратил внимание, что речь идет именно о товарных декларациях, а пассажирские декларации и декларации на транспортные средства в эту статистику не входят. Он отметил, что к настоящему времени 95% декларационного массива всего Дальнего Востока оформляется в центре. В результате за два месяца 2019 г. ВТП ЦЭД перечислил в федеральный бюджет более 34 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 15 млрд рублей.

«Теперь об очередях на подачу деклараций можно забыть, - заявил Алексей Дульянинов. - Максимальное время на регистрацию декларации - один час». Он рассказал, что новая технология позволяет регистрировать часть деклараций автоматически, без участия человека. Такая регистрация длится 2-3 минуты. По словам начальника ВТП ЦЭД, в настоящее время автоматически регистрируется более 30% деклараций на импорт и почти 70% - на экспорт. Также осуществляется автоматический выпуск деклараций, занимающий до 10 минут. Алексей Дульянинов сообщил, что автоматический выпуск проходят около 5% деклараций на экспорт и примерно 3% - на импорт.

Корреспондент Fishnews задал вопрос о возможности интегрирования массива информации ЦЭД с другими государственными программными продуктами. Например, порталом для рыбаков ОСМ или системой электронной ветсертификации «Меркурий». «У нас есть опыт межведомственных программных средств, куда интегрируется информация таможенных органов, и мы активно этой базой пользуется. Но тот программный продукт, который мы используем, - это автономная, чисто ведомственная программа», - ответил Олег Ануфриев.

Fishnews