04 марта 2019 года

О значении океанов напомнили в ООН

В этом году Всемирный день дикой природы, который отмечается 3 марта, был посвящен сохранению морских экосистем. Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) обратили внимание на растущие угрозы флоре и фауне Мирового океана.

Мировой океан содержит почти 200 тыс. идентифицированных живых видов, но реальные цифры могут исчисляться миллионами, сообщили Fishnews в пресс-центре ООН. Эксперты утверждают, что мы больше знаем о Луне, чем о глубинах океана.

В послании, посвященном Всемирному дню дикой природы, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что морские ресурсы имеют чрезвычайно большое значение для поддержания жизни на Земле. Так, планктон обогащает атмосферу кислородом, а другие разнообразные виды, обитающие в морской и прибрежной среде, служат источниками средств к существованию более чем для 3 млрд человек.

«Сегодня флора и фауна Мирового океана подвергаются мощному воздействию разных неблагоприятных факторов — от изменения климата до загрязнения, разрушения прибрежных мест обитания и чрезмерной эксплуатации морских видов. Примерно треть популяции промысловых рыб подвергается чрезмерному лову, в опасности находятся многие другие виды – от альбатросов до черепах», – предупредил генеральный секретарь ООН. Он призвал приложить все необходимые усилия для того, чтобы сохранить разнообразие морской фауны и флоры для будущих поколений.

Эксперты ЮНЕП напоминают, что океаны и моря покрывают две трети поверхности нашей планеты. Они обеспечивают продовольствие, энергию, воду и экономические блага для людей во всех странах – даже в тех, которые не имеют выхода к морю. Поглощая углекислый газ, океаны вносят огромный вклад в сдерживание глобального потепления. Ухудшение состояния океанов, их загрязнение представляют собой серьезную угрозу всему человечеству и препятствуют устойчивому развитию.

Одна из Целей в области устойчивого развития, принятых в рамках ООН, направлена на сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов для устойчивого развития.

Fishnews