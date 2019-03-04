04 марта 2019 года

Сахарских беженцев накормят «домашней» рыбой

Президент Сахарской Арабской Демократической Республики Ибрагим Гали открыл акваферму в одном из лагерей беженцев САДР. Проект предназначен для обеспечения населения рыбой и развития местной экономики.

Министр экономического развития республики Адда Ахмейм отметил, что выращивание рыбы - это новый опыт в рамках постоянного поиска путей ускорения экономического развития в различных сферах. Как пишет информагентство «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service), предполагается, что новый проект поможет произвести достаточное количество рыбы для беженцев, поскольку ее не хватает в лагерях. Кроме того, акваферма должна обеспечить рабочие места для жителей Западной Сахары.

Как сообщает корреспондент Fishnews, руководство частично признанной САДР добивается права самостоятельно управлять рыбными ресурсами в территориальных водах Западной Сахары. В настоящее время запасами водных биоресурсов в этой акватории управляет Королевство Марокко.

Fishnews