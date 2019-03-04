04 марта 2019 года

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян любят блины с икрой

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, приуроченное к началу Масленичной недели. Оказалось, что блины с икрой предпочитают 12% респондентов.

Масленица считается старинным русским народным праздником, в дни которого принято печь и есть блины. Абсолютное большинство россиян (91%) собираются есть блины в течение масленичной недели, а три четверти (77%) респондентов будут их готовить, сообщили Fishnews в пресс-службе ВЦИОМ.

Любимыми начинками для блинов россияне назвали сметану (50%), варенье (33%), сгущенное молоко и творог (по 23%), мясо и мед (по 19%). Еще 13% респондентов любят есть блины с маслом, а 12% – с икрой. Вариант «блины с рыбой» выбрали 4% опрошенных.

Fishnews