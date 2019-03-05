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Заявками на вылов в Хабаровском крае теперь будет заниматься минсельхоз. Фото пресс-службы правительства региона

Рыбакам Хабаровского края напомнили о реорганизации

В Хабаровском крае вопросами рыбной отрасли теперь занимается не министерство природных ресурсов, а минсельхоз. Региональные власти проинформировали пользователей водных биоресурсов, куда следует направлять заявки на выделение объемов добычи.

Как уже сообщал Fishnews, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал решил преобразовать систему управления рыбного хозяйства в регионе. С 25 февраля полномочия в области рыбохозяйственной деятельности переданы из министерства природных ресурсов в министерство сельского хозяйства. Это сделано для повышения эффективности работы краевого правительства.

Почтовую корреспонденцию минсельхоз попросил направлять на адрес: Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72. Речь идет о заявках на выделение квот добычи в пресноводных водных объектах для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера; заявках на выделение объемов на малоротую корюшку для традиционного рыболовства КМНС; заявках на выделение квот добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах для организации любительского и спортивного рыболовства; заявках на заключение договора пользования ВБР, общий допустимый улов которых не устанавливается (корюшка малоротая) для промышленного и (или) прибрежного рыболовства; обращениях на установление объемов добычи анадромных видов рыб (тихоокеанские лососи, азиатская зубастая корюшка).

Fishnews
НазадМетки: правительство
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