05 марта 2019 года

Евросоюз завершил ратификацию «рыбной» сделки с Марокко

Совет Европейского союза принял решение о заключении соглашения о партнерстве в области устойчивого рыболовства между ЕС и Марокко. Действие документа распространяется и на воды Западной Сахары.

Решение Совета Европейского союза принято вслед за одобрением соглашения депутатами Европарламента. Решение совета – заключительный этап ратификации соглашения со стороны ЕС. Внутренняя ратификация со стороны Королевства Марокко пока не завершена, сообщили Fishnews в пресс-службе совета.

Протокол по реализации соглашения принят на 4 года и подразумевает предоставление европейским рыбакам промысловых квот в обмен на выплату 208 млн евро за весь период. Предполагается, что существенную часть компенсации королевство использует для развития рыболовства.

Как отмечает издание Morocco World News, министр сельского хозяйства и морского рыболовства Азиз Аханнуш особо отметил значимую роль населения южных провинций в процессе обсуждения и принятия соглашения. Напомним, королевство считает своими южными провинциями территорию Западной Сахары, частично неподконтрольную Марокко. Военно-политическая организация Фронт ПОЛИСАРИО, выступающая от имени населения Западной Сахары и борющаяся за независимость этой территории, пыталась сорвать заключение соглашения. Представители Фронта настаивают на прямых переговорах с ЕС относительно промысла в водах Западной Сахары.

Стоит отметить, что между ЕС и Марокко существуют довольно устойчивые связи в области торговли, политики и безопасности. Евросоюз является крупнейшим экономическим партнером королевства – 59,4% внешней торговли в 2017 г. Хотя в том же году доля Марокко во внешней торговле ЕС не превышала 1%. Общий объем торговли между сторонами в 2017 г. достиг 37,4 млрд евро.

Fishnews