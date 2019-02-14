14 февраля 2019 года

Марокко и Евросоюз договорились о сахарской рыбе

Евродепутаты одобрили новое соглашение с Марокко о рыбном промысле, разрешающее судам ЕС работать в водах Западной Сахары. Сторонники ее независимости устроили акцию протеста.

За соглашение отдано 415 голосов при 189 голосах против и 49 воздержавшихся, сообщили Fishnews в пресс-службе Европарламента. Документ предусматривает, что за четырехлетний период суда стран ЕС смогут добыть в марокканских водах биоресурсов на 153,6 млн евро (примерно 11,4 млрд рублей).

В пресс-службе подчеркнули, что соглашение одобрено после консультаций, на которых пригласили представителей Фронта ПОЛИСАРИО (военно-политической организации, борющейся за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики от Марокко). Однако Фронт отказался от участия в обсуждении, поскольку был принципиально против такого соглашения.

Накануне заседания Европарламента 98 сахарских организаций призвали депутатов голосовать против соглашения, пишет информагентство «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service). А в день голосования перед зданием парламента в Страсбурге собрались десятки протестующих из сахарской диаспоры Франции и Бельгии. Участники демонстрации направили Европе и всему миру послание, в котором заявили, «что сахарский народ никогда не уступит свой суверенитет над своей территорией и природными ресурсами».

Fishnews