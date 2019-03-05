05 марта 2019 года

Экологи протестуют против рыбохода в ООПТ

WWF выступил с критикой идеи строительства рыбоходного канала, соединяющего Кроноцкое озеро с Тихим океаном. По мнению экологов, подселение инвазивных видов навредит экосистеме озера.

Всемирный фонд дикой природы обеспокоен ситуацией, сложившейся в Кроноцком заповеднике, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. Более месяца в средствах массовой информации активно обсуждается инициатива по рыбохозяйственному использованию Кроноцкого озера, находящегося в границах одноименного заповедника на востоке Камчатки. По данным СМИ, план строительства рыбоходного канала возник еще в середине прошлого века. Канал должен связать Кроноцкое озеро с Тихим океаном, что позволило бы создать в озере промысловое стадо нерки. Сообщается, что стадо могло бы обеспечить дополнительный вылов 20 тыс. тонн нерки.

Дискуссия вокруг канала еще более обострилась после задержания начальника научного отдела Кроноцкого заповедника Дарьи Паничевой по подозрению в причастности к растрате бюджетных средств. Сотрудники заповедника считают, что задержание Дарьи Паничевой может быть связано с ее участием в подготовке научного обоснования для запрета строительства рыбоходного канала, отмечает «Коммерсант».

Как заявили в пресс-службе WWF России, «подобные планы хозяйственной деятельности на территории заповедника противоречат статусу этой охраняемой территории и их реализация станет прямым нарушением российского законодательства».

Природозащитники утверждают, что строительство канала причинит вред заповеднику. «Все доводы, которые приводятся экологами против этого проекта, абсолютно справедливы. Никогда еще подселение инвазивных видов не проходило бесследно для эндемичных обитателей экосистемы. Сегодня в озере обитают две уникальные формы жилой формы нерки и семь видов гольцов – все они занесены в Красную книгу Камчатского края. При попадании в озеро новых видов рыб и паразитов (что неизбежно), последствия для экосистемы, которая обособленно формировалась последние 12 тыс. лет, будут самыми печальными», – считает координатор программы по устойчивому морскому рыболовству Камчатского отделения WWF России Сергей Коростелев.

Кроноцкий биосферный заповедник был создан в 1934 г. Резерват располагается на восточном побережье Камчатки. В 1996 г. он был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории заповедника находится всемирно известная Долина гейзеров, Долина смерти, вулкан Узон и еще 24 вулкана, 8 из которых – действующие.

Кроноцкое – крупнейшее пресное озеро Камчатского края и всего севера Дальнего Востока России, возникло 12-14 тыс. лет назад в результате запруживания долины лавовым потоком. Река Кроноцкая, вытекающая из озера, в среднем течение прорезает лавовый поток и образует систему мощных порогов, не проходимых для проходных лососевых рыб. Водоем населен исключительно жилыми лососевыми рыбами-эндемиками, сформировавшимися в условиях изоляции.

Fishnews