05 марта 2019 года

Рыбаки делятся наблюдениями с сайровой путины

Из-за смены течений сайровых скоплений теперь практически не бывает в Южно-Курильском промысловом районе, отмечает руководитель группы компаний «Сайра» Василий Сахарнацкий. Он уверен: для помощи рыбакам нужна серьезная научная разведка.

В прошлом году российские компании добыли менее 8 тыс. тонн сайры. Причиной наука называет изменения гидрологических условий.

«Действительно, в последние несколько лет течения в Тихом океане серьезно поменялись. Если ранее с конца июля и практически по декабрь скопления сайры находились на температурных фронтах поверхностных вод в Южно-Курильском промысловом районе, то теперь она там практически не бывает. По крайней мере, в прошлом году косяки сайры у Шикотана не концентрировались. У нее появились другие пути миграции», – отметил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» ветеран дальневосточного рыболовства и руководитель группы компаний «Сайра» Василий Сахарнацкий.

По его мнению, смена течений – глобальная причина перемещения сайровых косяков. Такие природные явления цикличны, и они в большей степени определяют характер промысла, поделился наблюдениями рыбопромышленник. Он напомнил, что в годы, когда сайра плотно группировалась у побережья Шикотана, шансы на высокие уловы имели даже экипажи неспециализированных судов с минимумом технологического оборудования и осветительных люстр. Это были универсальные суда типа СТРМ и РС, которые вместе с плавбазами работали также на других направлениях. Общее количество судов в сайровой экспедиции доходило в те годы до 60 и более. Они вылавливали за сезон до 120 тыс. тонн сайры. С 2015 г. эта рыба начала с Южных Курил пропадать, констатировал глава группы компаний.

Совсем из российской экономзоны сайра не ушла. «Теплые течения перенесли ее в северную часть Курильской гряды. Наука на этот счет твердых рекомендаций не давала. Но мы, рыбаки, подозревали, что сайра там есть. Правда, малым количеством добывающего флота и в сжатый срок пробежаться по всем средним и северным Курильским островам было проблематично. Тем не менее именно у острова Симушир в начале сентября мы обнаружили скопления сайры, и последние два года суда наших компаний работают в Северо-Курильском промрайоне, – рассказал Василий Сахарнацкий. – В прошлом году за 20 дней промысла взяли там тремя шхунами около 1000 тонн этой рыбы. Догадываюсь, что сайра появляется уже в августе и в водах Парамушира, а, возможно, и под Камчаткой. Нужна серьезная разведка».

Рыбопромышленник уверен: если бы научное судно своевременно прошло по всем точкам этой промысловой зоны и выдало рыбакам точные координаты, суда бы не отвлекались на поиски сайры и выловили ее больше. В конце сентября рыба из российской экономзоны уходит в Мировой океан. Поэтому от появления «Владимира Сафонова» в районе Северных Курил на исходе октября практической пользы не было, считает собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он напомнил, что, когда обстановка по сайре в районе Южных Курил складывалась благоприятно, там промысел шел стабильно с августа по декабрь.

Теперь из-за поведения рыбы период путины сжался до 20 дней, но только в исключительной экономической зоне России. «Сайровые запасы начинают формироваться в открытом море, и фактически основное время промысла ложится на все северо-западное пространство Тихого океана. Начинаем ловить сайру в мае. В это время добычу осуществляют суда не только России, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мере миграционного смещения косяков флот до декабря продвигается в заданном направлении», – обрисовал специалист схему путины.

«Мировые запасы сайры велики. По последним данным, они превышают один миллион тонн, который государства-пользователи пока эксплуатируют далеко не в полном объеме. А мизерный вылов России – это даже меньше, чем капля в море», – резюмировал Василий Сахарнацкий.

Fishnews