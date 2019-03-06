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В прошлом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Северной столице с 13 по 15 сентября

Seafood Expo Russia 2019 ждет гостей

На сайте третьей международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий открылась регистрация посетителей. Крупнейшее в российской рыбной отрасли мероприятие пройдет с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге.

Третья международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, вновь откроет двери 10 июля на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. На сайте выставки уже открыта регистрация посетителей. Организатор мероприятия - отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG), генеральный информационный партнер - медиахолдинг Fishnews.

Участниками главного отраслевого события в этом году станут более 250 компаний из 25 стран мира. На выставке они представят рыбу и морепродукты всех видов, современные орудия и методы лова, технологии и корма для аквакультуры, оборудование для рыбопереработки, навигации, упаковки, возможности ведущих предприятий судостроения и судоремонта, предложения по грузоперевозкам и хранению продукции, финансовые и страховые услуги.

По словам организаторов Seafood Expo Russia, в каждом сегменте экспозиции выступят ключевые игроки российской и мировой рыбной отрасли.

«Мы работаем над тем, чтобы время, проведенное посетителем на выставке, стало максимально удобным и плодотворным, - рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. - К примеру, впервые в выставочном павильоне мы организуем оборудованную презентационную зону, где гости мероприятия смогут в комфортных условиях более подробно узнать об интересующих их продуктах, представленных экспонентами».

Формат выставки позволит не только получить информацию о продукции и услугах компаний-участников, но и найти надежных поставщиков, узнать о новинках российского и мирового рынка рыбы и морепродуктов, оборудования и технологий и даже сравнить условия сотрудничества с потенциальными партнерами, подчеркнули в ESG.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставкасудостроение
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