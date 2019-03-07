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В прошлом году почти 72% добытой в Баренцевом море мойвы шло непосредственно на употребление в пищу человеком. Фото с сайта Undercurrent News

Без мойвы остаются и норвежцы

Норвежские рыбопромышленники стали заложниками ситуации с мойвой. Осенью Осло договорился с Москвой о нулевой квоте этой рыбы в Баренцевом море на 2019 г., а бизнес королевства не сможет заместить «выпавшие» уловы добычей в водах Исландии.

Республика еще не назначила лимиты мойвы на этот год в связи с крайне низкими запасами. Между тем, как сообщает корреспондент Fishnews, в октябре 2018 г. Россия и Норвегия договорились, что в текущем году добыча мойвы в Баренцевом море будет осуществляться только для научных и управленческих целей. При этом рыбаки королевства, возможно, ожидали, что смогут восполнить недостачу в уловах благодаря промыслу в исландских водах, пишет Undercurrent News.

По данным британского портала, в прошлом году норвежские суда добыли более 74 тыс. тонн мойвы в исключительной экономзоне Исландии и 41 тыс. тонн в Баренцевом море. Стоимость уловов составила 191 млн крон и 336,9 млн крон (около 1,45 млрд рублей и 2,57 млрд рублей) соответственно. Таким образом, в нынешнем году заработок рыбаков королевства с 527,9 млн крон (примерно 4,02 млрд рублей) сократится до нуля.

Undercurrent News отмечает, что в 2018 г. почти 72% добытой в Баренцевом море мойвы шло непосредственно на употребление в пищу человеком. При этом ценовая разница между «пищевой» мойвой и перерабатываемой в рыбную муку и рыбий жир, невелика. По итогам прошлого года она составила всего 0,46 кроны (около 3,5 рубля) за килограмм.

Fishnews
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