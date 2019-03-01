Новости
Исландская мойва. Фото из открытых источников

Мойва подвела исландских рыбаков

Ученые Исландии до сих пор не рекомендовали стране годовую квоту на вылов мойвы из-за непростой ситуации с запасом. Аналитики считают, что в результате рыбное хозяйство республики может потерять более 160 млрд долларов.

Критическое состояние запасов выявило исследование Института морей и пресных вод Исландии, проведенное в первые месяцы 2019 г. По мнению Центра морской информации, из-за неназначения квоты рыбаки могут потерять примерно 20 млрд крон (около 167 млн долларов). Главным образом добытая в Исландии мойва поставляется на рынки Японии, Норвегии и Китая, отмечает аналитическая компания.

Японские импортеры исландской мойвы опасаются, что год ее отсутствия на рынке может привести к тому, что часть жителей Страны восходящего солнца откажется от употребления этой рыбы в будущем. Такая ситуация сделает сложным возвращение продукта на рынок в следующем сезоне, когда квота будет назначена. Поэтому страны, где мойву и ее икру используют для непосредственного употребления в пищу, могут начать закупать эту рыбу в России и Канаде, пишет портал Undercurrent News.

Как сообщает корреспондент Fishnews, исландская мойва является важным ингредиентом для производства рыбной муки и рыбьего жира, которые используются в кормах для рыб. Хотя Исландия не является ключевым игроком в поставках этих продуктов, любые изменения в их объемах на мировом рынке могут отразиться на ценах, считают в Центре.

Ранее в феврале рыболовная и рыбоперерабатывающая компания Sildarvinnslan уже объявила о закрытии одного из трех своих заводов по производству муки и жира из-за проблем с сырьем.

Fishnews
НазадМетки: икраканаданорвегияяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.