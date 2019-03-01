01 марта 2019 года

Мойва подвела исландских рыбаков

Ученые Исландии до сих пор не рекомендовали стране годовую квоту на вылов мойвы из-за непростой ситуации с запасом. Аналитики считают, что в результате рыбное хозяйство республики может потерять более 160 млрд долларов.

Критическое состояние запасов выявило исследование Института морей и пресных вод Исландии, проведенное в первые месяцы 2019 г. По мнению Центра морской информации, из-за неназначения квоты рыбаки могут потерять примерно 20 млрд крон (около 167 млн долларов). Главным образом добытая в Исландии мойва поставляется на рынки Японии, Норвегии и Китая, отмечает аналитическая компания.

Японские импортеры исландской мойвы опасаются, что год ее отсутствия на рынке может привести к тому, что часть жителей Страны восходящего солнца откажется от употребления этой рыбы в будущем. Такая ситуация сделает сложным возвращение продукта на рынок в следующем сезоне, когда квота будет назначена. Поэтому страны, где мойву и ее икру используют для непосредственного употребления в пищу, могут начать закупать эту рыбу в России и Канаде, пишет портал Undercurrent News.

Как сообщает корреспондент Fishnews, исландская мойва является важным ингредиентом для производства рыбной муки и рыбьего жира, которые используются в кормах для рыб. Хотя Исландия не является ключевым игроком в поставках этих продуктов, любые изменения в их объемах на мировом рынке могут отразиться на ценах, считают в Центре.

Ранее в феврале рыболовная и рыбоперерабатывающая компания Sildarvinnslan уже объявила о закрытии одного из трех своих заводов по производству муки и жира из-за проблем с сырьем.

Fishnews