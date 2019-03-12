12 марта 2019 года

Юные Кулибины представили проект современного рыбозавода

Команда Сахалинской области представила на региональных соревнованиях проект «Роботизированный рыбоперерабатывающий цех». Он успешно прошел испытания, школьники отправятся на конкурс в Москву.

В Южно-Сахалинске прошел второй региональный этап Всероссийских робототехнических соревнований «ИКаР». Напомним, две дополнительные группы по занятию робототехникой открылись во Дворце детского (юношеского) творчества осенью. Об этом направлении ребята узнали летом в оздоровительном лагере в селе Таранай – грантовый проект «Летний техноград» финансировал региональный фонд «Родные острова».

На соревнованиях юные инженеры воплощают научно-творческие идеи, собирая детали конструктора в управляемые машины. Особое внимание уделяют тем, кто соревнуется в категориях «ИКаР-классик» и «ИКаР-профи». Согласно правилам, ребята должны были познакомиться с работой предприятия, подготовить проект и создать модель, приближенную к реальному производству, сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов».

Заместитель директора Дворца Евгения Харламова рассказала, что на самую сложную категорию заявилась только одна команда. Ее задачей было набрать такое количество баллов, чтобы защищать честь Сахалинской области в Москве. В прошлом году команда «СБ» («Самые быстрые») выиграла региональный этап, но в столице мало кого смогла удивить. В этот раз ребята шагнули дальше, заявились в сложной категории «ИКаР-профи».

В прошлом году школьники были на экскурсии на Невельском комплексе по переработке морепродуктов. По итогам визита они сделали свои предложения по внедрению новых технологий в производство. Свое видение процесса ребята воплотили в роботизированном проекте. Автоматизированный рыбоперерабатывающий цех уже функционирует, пока, правда, только из «Лего», но, по словам представителей предприятия, все технологические моменты отражены верно. Своими идеями мальчишки попытались усовершенствовать работу и без того современного предприятия.

«Они повторили весь наш производственный цикл, – отметил руководитель комплекса Иван Дарькин. – Особенно приятно, что они даже подкованы в объяснении всех технологических этапов, что, как и зачем происходит и именно с какой продукцией».

«Мы в основном брали те механизмы, которые видели на самом заводе – резка, мойка… Сделать, как в реале, мойку цилиндрическую в «Лего» невозможно. Поэтому пришла такая идея: просто зафиксировать рыбу между двумя щетками предполагаемыми и ее помыть, – объяснил особенности проекта капитан «СБ» Дмитрий Бусыгин.

Первый этап – выравнивание – воображаемая рыба прошла успешно. На втором этапе лишилась головы и хвоста, а на третьем тщательно промылась. Готовый полуфабрикат загрузился и по запрограммированной траектории отправился в соседний модуль на заготовку. Все эти действия были запрограммированы школьниками. И система не дала сбоев, проект сработал на отлично.

На высоком уровне прошла и защита инженерной книги проекта. На нее рыбопромышленники оставят свой отзыв: руководство предприятия готово поучаствовать и в дальнейшей работе ребят. И уже с этими рекомендациями практиков школьники отправятся в Москву.

Fishnews