Новости
Команда «СБ» представила на соревнованиях проект проект «Роботизированный рыбоперерабатывающий цех». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»

Юные Кулибины представили проект современного рыбозавода

Команда Сахалинской области представила на региональных соревнованиях проект «Роботизированный рыбоперерабатывающий цех». Он успешно прошел испытания, школьники отправятся на конкурс в Москву.

В Южно-Сахалинске прошел второй региональный этап Всероссийских робототехнических соревнований «ИКаР». Напомним, две дополнительные группы по занятию робототехникой открылись во Дворце детского (юношеского) творчества осенью. Об этом направлении ребята узнали летом в оздоровительном лагере в селе Таранай – грантовый проект «Летний техноград» финансировал региональный фонд «Родные острова».

На соревнованиях юные инженеры воплощают научно-творческие идеи, собирая детали конструктора в управляемые машины. Особое внимание уделяют тем, кто соревнуется в категориях «ИКаР-классик» и «ИКаР-профи». Согласно правилам, ребята должны были познакомиться с работой предприятия, подготовить проект и создать модель, приближенную к реальному производству, сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов».

Заместитель директора Дворца Евгения Харламова рассказала, что на самую сложную категорию заявилась только одна команда. Ее задачей было набрать такое количество баллов, чтобы защищать честь Сахалинской области в Москве. В прошлом году команда «СБ» («Самые быстрые») выиграла региональный этап, но в столице мало кого смогла удивить. В этот раз ребята шагнули дальше, заявились в сложной категории «ИКаР-профи».

В прошлом году школьники были на экскурсии на Невельском комплексе по переработке морепродуктов. По итогам визита они сделали свои предложения по внедрению новых технологий в производство. Свое видение процесса ребята воплотили в роботизированном проекте. Автоматизированный рыбоперерабатывающий цех уже функционирует, пока, правда, только из «Лего», но, по словам представителей предприятия, все технологические моменты отражены верно. Своими идеями мальчишки попытались усовершенствовать работу и без того современного предприятия.

«Они повторили весь наш производственный цикл, – отметил руководитель комплекса Иван Дарькин. – Особенно приятно, что они даже подкованы в объяснении всех технологических этапов, что, как и зачем происходит и именно с какой продукцией».

«Мы в основном брали те механизмы, которые видели на самом заводе – резка, мойка… Сделать, как в реале, мойку цилиндрическую в «Лего» невозможно. Поэтому пришла такая идея: просто зафиксировать рыбу между двумя щетками предполагаемыми и ее помыть, – объяснил особенности проекта капитан «СБ» Дмитрий Бусыгин.

Первый этап – выравнивание – воображаемая рыба прошла успешно. На втором этапе лишилась головы и хвоста, а на третьем тщательно промылась. Готовый полуфабрикат загрузился и по запрограммированной траектории отправился в соседний модуль на заготовку. Все эти действия были запрограммированы школьниками. И система не дала сбоев, проект сработал на отлично.

На высоком уровне прошла и защита инженерной книги проекта. На нее рыбопромышленники оставят свой отзыв: руководство предприятия готово поучаствовать и в дальнейшей работе ребят. И уже с этими рекомендациями практиков школьники отправятся в Москву.

Fishnews

  • Команда «СБ» представила на соревнованиях проект проект «Роботизированный рыбоперерабатывающий цех». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Все процессы запрограммированы и автоматизированы. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Проект подготовили по итогам экскурсии на Невельский комплекс по переработке морепродуктов. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Модель осуществляет те же операции, что и настоящий завод: резка, мойка, отгрузка рыбы. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Готовый полуфабрикат загрузился и по запрограммированной траектории отправился в соседний модуль на заготовку. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Система не дала сбоев, проект сработал на отлично. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
    •
    НазадМетки: москва
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Рыбаки готовы к самоограничениям

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Сайра нас еще любит, но может и уплыть

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Евгений ВИШНЯК

    Мальки кеты – как маленькие детки

    Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

    Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Правила безопасности на льду надо прививать с детства

    Все интервью

    Личное мнение

    Капитан дальнего плавания, консультант по рыбному бизнесу Дмитрий ПОНЯВИН

    Консультант по рыбному бизнесу

    Дмитрий ПОНЯВИН

    Исторический принцип – мировой опыт

    Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

    Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

    Все материалы

    Крупным планом

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

    В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

    Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

    Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

    Предприятия Амура жалуются на прессинг

    Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

    Тихий океан 2019. Ставрида

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.