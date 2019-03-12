12 марта 2019 года

Предприятиям с передовыми технологиями пообещали льготы

Президент утвердил новые Основы госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности. Среди поставленных задач – создавать благоприятные условия для предприятий, внедряющих передовые технологии.

В России утверждены новые Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу. Указ об этом – от 11 марта 2019 г. № 97 – подписал президент Владимир Путин, сообщает корреспондент Fishnews. Документ уже вступил в силу.

Обеспечить реализацию Основ должно Правительство РФ. Определены цели, принципы, приоритетные направления и ключевые задачи госполитики в сфере обеспечения химической и биологической безопасности, а также механизмы реализации государственной политики.

В частности, президент определил, какие задачи нужно решать в сфере нормативно-правового регулирования и госуправления, чтобы защищать россиян и окружающую среду от химических и биологических угроз.

Среди таких направлений – создание благоприятных условий для организаций, которые внедряют малоотходные, ресурсосберегающие и передовые технологии для повышения эффективности и безопасности потенциально опасных химических и биологических объектов. В качестве условий указано предоставление льгот, субсидий, кредитов.

Новый документ пришел на смену основам, которые президент утвердил 1 ноября 2013 г.

Fishnews