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В США разрешили импортировать икру генетически модифицированного лосося, произведенную в Канаде. Фото Undercurrent News

Аквафермеры США смогут выращивать «франкен-рыбу»

Власти Соединенных Штатов разрешили импортировать канадскую икру генетически модифицированного лосося. Ожидается, что первые партии выращенной из нее рыбы поступят в продажу в 2020 г.

Агентство по контролю за медикаментозными средствами и продуктами питания США (Food & Drug Agency, FDA) после более чем двадцатилетнего ожидания выдало разрешение на импорт произведенной в Канаде икры генно-модифицированного лосося, сообщает CNN. Еще в 2015 г. FDA утвердило заявку компании AquaBounty Technologies на продажи генетически модифицированного атлантического лосося AquAdvantage на территории Соединенных Штатов. Однако Конгресс США фактически запретил ввоз этой продукции в страну до тех пор, пока не будет разработано соответствующее руководство по маркировке ГМО-продуктов. В конце прошлого года документ подготовили, и 8 марта ограничение на импорт трансгенной икры сняли, отмечает корреспондент Fishnews.

Отмена ограничений не понравилась давним противникам «франкен-рыбы». Так, сенатор-республиканец от штата Аляска Лайза Мурковски заявила, что чрезвычайно разочарована этим недальновидным решением агентства.

AquaBounty намерена заняться производством лосося в штате Индиана. В день, когда FDA объявило о принятом решении, стоимость акций взлетела с 2,24 до 4,89 доллара, пишет портал Undercurrent News.

Рыба AquAdvantage – это генетически модифицированный атлантический лосось, имеющий участки кода чавычи и американской бельдюги, позволяющие особи расти быстрее. После снятия запрета на импорт икры AquAdvantage компания намерена сертифицировать свое производство мощностью около 1200 тонн. На это может уйти около двух недель, затем начнется производство трансгенного лосося.

До товарного размера в 5 кг рыба вырастет примерно за 18 месяцев. Предполагается, что на прилавки американских магазинов первая партия лосося поступит уже в третьем квартале 2020 г. При этом упаковки AquAdvantage будут иметь маркировку «биоинженерный продукт».

Fishnews

  • В США разрешили импортировать икру генетически модифицированного лосося, произведенную в Канаде. Фото Undercurrent News
  • Сенатор от штата Аляска Лайза МУРКОВСКИ. Фото Undercurrent News
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