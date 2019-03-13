13 марта 2019 года

Стройку «Русского минтая» продемонстрировали Олегу Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил ход строительства рыбоперерабатывающего завода «Русской рыбопромышленной компании». Проект реализуется в рамках программы инвестиционных квот.

На площадке ведутся активные строительные работы, сообщили Fishnews в пресс-службе компании. В частности, завершена заливка фундамента, объект подготовлен к возведению металлоконструкций основного здания. Сдача завода «Русский минтай» запланирована на 2020 г.

«Проект возводится в соответствии с планом, с опережением графика, – прокомментировал директор дальневосточного дивизиона РРПК Виктор Литвиненко. – Современное производство высококачественной продукции, которое появится на территории Приморского края уже в следующем году, – это дополнительные налоговые отчисления, рабочие места и развитие глубокой переработки сырья на российской территории».

Компания планирует увеличить мощность производства примерно на 20% в рамках второй очереди развития «Русского минтая». Также РРПК собирается расширить продуктовую линейку за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению».

Ожидается, что основной продукцией первой очереди завода станут филе и фарш минтая. После ввода в эксплуатацию второй очереди планируется освоить выпуск высококачественных доступных продуктов глубокой переработки, в том числе в категории «готово к употреблению» для российского рынка, а также экспорта в Китай и на другие азиатские рынки.

Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия в государственной программе инвестиционных квот. Планируется, что общие вложения в строительство составят до 1,5 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию завода РРПК рассчитывает получить дополнительные квоты на добычу в общей сложности 14,5 тыс. тонн минтая и сельди.

Fishnews