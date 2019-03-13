13 марта 2019 года

Уловы Камчатки исправно растут

Рыбопромышленники Камчатки с начала года выловили более 200 тыс. тонн водных биоресурсов, квоты освоены на 20,4%. Основные объекты промысла – минтай, сельдь и треска.

В Охотском море с начала года на промысле минтая работали 174 судна, 57 из них осваивали квоты камчатских пользователей. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, всего краевые предприятия выловили более 209 тыс. тонн водных биоресурсов, что соответствует уровню 2018 г.

«Наши рыбаки добыли 156 339 тонн минтая, в прошлом году этот показатель был равен 154 729 тоннам. Тихоокеанской сельди выловили 2 967 тонн, освоение – 4,8% от квоты в 61 702 тонны», – рассказал исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства края Владимир Давыдов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, путина в Беринговом море принесла рыбакам Камчатки более 5 тыс. тонн водных биоресурсов. Так, в Западно-Беринговоморской зоне на прошлой неделе выловили 1 236 тонн трески, 179 тонн дальневосточной камбалы и 149 тонн синего краба. В Карагинской подзоне добыли 625 тонн ВБР, в том числе 503 тонны трески и 86 тонн минтая. В Петропавловско-Командорской подзоне рыбопромышленники освоили 3174 тонны. Основными объектами добычи здесь стали минтай (1 241 тонна), треска (1 282 тонны) и дальневосточная камбала (569 тонн).

Fishnews