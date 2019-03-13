13 марта 2019 года

Рыбоводам разрешили не возвращать господдержку

Акваферма получила бюджетную субсидию на развитие производства, но в итоге не достигла целевых показателей. Однако суды сочли, что рыбоводы вправе не возвращать деньги, поскольку оказались заложниками объективных обстоятельств.

Спор между министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и форелевым садковым хозяйством рассмотрели арбитражные суды первой и апелляционной инстанций, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из материалов дела, в 2016 г. министерство выделило хозяйству 725 тыс. рублей в качестве субсидии на развитие производства. При этом аквафермеры обязались добиться до конца 2016 г. прироста биомассы товарной форели и посадочного материала в размере 253 тонн. Однако по факту прирост составил 180 тонн, поэтому министерство потребовало возврата субсидии в полном объеме.

В свою очередь рыбоводы представили в суды материалы о том, что добиться целевых показателей они не смогли по объективным причинам: в связи с изменившимися условиями кредитования, приобретением некачественного малька, плохой погодой, значительной гибелью рыбы и ранним нерестом.

Оба суда отказали министерству, не найдя вины в действиях рыбоводов, поскольку на предприятии «предпринимались исчерпывающие меры по стабилизации ситуации и достижению положительных результатов производства». Апелляционный суд также отметил, что такая мера ответственности, как возврат субсидии, допустима «лишь в случае существенного нарушения» обязательств «в результате совершения умышленных недобросовестных действий (бездействия)».

Fishnews